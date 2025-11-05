Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 5 KASIM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 5 Kasım 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 5 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Giriş: 05.11.2025 - 07:36 Güncelleme: 05.11.2025 - 07:36
        1

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir depremi başta olmak üzere bugün meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 5 Kasım 2025 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilerine göre, saat 03.04’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.5 büyülüğündeki deprem, yerin 7.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        5 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-11-05 03:04:43 39.21056 28.19333 7.86 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
