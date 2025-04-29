Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI VERİ TAKİBİ 29 NİSAN 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 29 Nisan Salı: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan'da Kütahya deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre İstanbul ve Kütahya'da sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 29 Nisan 2025 Son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 07:15 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan’da İstanbul’da, 25 Nisan'da Kütahya’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Marmara ve Ege Bölgesi’nde fay hareketliliği sürüyor. Günlerdir süren artçı sarsıntılar, bu sabaha kadar devam etti. İrili ufaklı tüm sarsıntılar 29 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündeme taşındı. İşte, 29 Nisan 2025 Son depremler listesi…

        2

        29 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

        Kütahya'da peşe peşe yaşanan depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar sürüyor.

        3

        KÜTAHYA'DA DEPREM

        AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 05:50'de Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.6 büyüklüğündeki deprem, 8.31 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        4

        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        2025-04-29 07:02:58 39.21028 28.99194 11.75 ML 2.7 Simav (Kütahya)

        2025-04-29 06:46:23 40.36667 42.20306 7.0 ML 2.7 Oltu (Erzurum)

        2025-04-29 05:50:42 39.225 28.99278 8.31 ML 3.6 Simav (Kütahya)

        2025-04-29 02:40:53 41.09528 43.79556 5.63 ML 3.2 Shirak (Ermenistan) - [21.05 km] Akyaka (Kars)

        2025-04-29 00:34:11 39.21583 28.99194 10.5 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2025-04-29 00:24:29 39.2425 28.98722 7.08 ML 3.6 Simav (Kütahya)

        5

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı
        Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı