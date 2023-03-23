Son dakika depremler 23 Mart listesi... 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin artçı sarsıntıları büyük depremin üzerinden geçen 40 güne rağmen artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde saat 08.45'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde saat 08.21'de de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.