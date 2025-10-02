Son depremler listesi 2 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 2 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla güncellendi. Bugünkü verilere göre, en büyük depremler Ege Denizi ve Kütahya'da meydana geldi. 2 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün Ege Denizi ve Kütahya’da 3. üzeri büyüklükte deprem oldu. İşte, 2 Ekim 2025 son depremler listesi...
KÜTAHYA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05.48'de Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 04.17'de Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, 6.53 kilometre derinlikte ölçüldü.
1 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ
3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-10-01 16:37:56 39.23583 28.9675 11.65 ML 3.4 Simav (Kütahya)
2025-10-01 04:17:24 36.62917 25.535 6.53 ML 3.1 Ege Deniz
2025-10-01 05:48:22 39.26083 28.98861 7.0 ML 3.1 Simav (Kütahya)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.