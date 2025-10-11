Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ TAKİP EKRANI 11 EKİM 2025 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 11 Ekim 2025 | AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Kütahya'da deprem meydana geldi. İşte 11 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Giriş: 11.10.2025 - 08:32 Güncelleme: 11.10.2025 - 08:32
        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son depremler listesi 11 Ekim Cumartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kütahya’da deprem oldu. İşte, 11 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        KÜTAHYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:44’te Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.61 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        11 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-10-11 06:44:53 39.20806 28.97611 10.61 ML 3.2 Simav (Kütahya)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
