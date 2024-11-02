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        Haberler Bilgi Magazin SON ELEME ADAYI OLDU! MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 2 Kasım MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu, 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu yeni bölümde Mehmet Akdağ konuk oluyor. Programın konuğu Mehmet Şef yarışmacılardan, 'balık kelle buğulama ve ovma salata' yapmalarını istedi. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?" İşte 2 Kasım 2024 Cumartesi MasterChef Türkiye haftanın son eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 19:21 Güncelleme: 03.11.2024 - 00:18
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        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. MasterChef yeni bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Akdağ tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına gitti. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 2 Kasım MasterChef kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli oldu. MasterChef'te iki etaplı finalin ardından, şeflerin değerlendirmesi sonucunda Semih haftanın son eleme adayı oldu.

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

        Erim,

        Alper,

        Akın,

        Ezgi,

        Nigar,

        Onur.

        4

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 1 KASIM?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Uşak yöresine ait yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyununu kırmızı takım kazanarak, ikinci tura kalma şansını yakaladı.

        İkinci etabın sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucunda Emre ödül oyununu kazanarak 200 bin TL'nin sahibi oldu.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.

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