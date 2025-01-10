Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SON FİNALİST OLDU! MasterChef kim kazandı? 10 Ocak MasterChef ikinci finalist kim oldu, kim elendi ve kim gitti?

        Son finalist belli oldu! MasterChef kim kazandı, son finalist kim oldu?

        MasterChef'te adım adım finale gidilirken, finalistler belli oldu. İlk finalist Onur olurken, ikinci finalist gecenin sonunda netlik kazandı. Şefler tarafından daha az başarılı tabağı yapan diğer iki yarışmacı ise elenerek MasterChef hayallerine veda etti. Eda, Kerem ve Semih tezgah başında finale kalabilmek adına bütün hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef kim kazandı, ikinci finalist kim oldu?" 10 Ocak MasterChef kim elendi?" İşte 10 Ocak Cuma MasterChef Türkiye'de finale çıkan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de final için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde finale adını yazdırabilmek adına kıran kırana bir mücadele içine girecek. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan, deniz mahsüllerinden oluşan balık restorantı menüsü yapmalarını istedi. 4 etabın sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı son finalist olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 10 Ocak MasterChef ikinci finalist kim oldu, kim elendi, kim gitti?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF SON FİNALİST KİM OLDU?

        MasterChef'te son finalist henüz belli olmadı. İkinci finalist şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

        MasterChef'in ilk finalisti 85 puan ile Onur oldu.

        4

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MastersChef Türkiye'de rakibine göre daha az puan alan iki yarışmacı elenerek yarışmaya veda edecek. Elenen iki yarışmacı 4 etaplı oyununu sonunda şefler değerlendirmelerin ardından belli olacak.

        5

        MASTERCHEF'TE FİNALİST ADAYLARI

        Eda

        Semih

        Kerem

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        NATO 10 bin personelle tatbikat düzenleyecek
        NATO 10 bin personelle tatbikat düzenleyecek
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz