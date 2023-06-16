King, bir buz banyosu sırasında vücuda olanların nispeten basit olduğunu söyledi. King, "Buz veya soğuk uygulanan bölgeye kan akışında kan damarlarınızda daralma oluyor. Yani, eğer tüm vücudunuzsa, vücudunuzdaki bu kan damarlarında daralma olacak, ısınızın çoğunun tutulduğu merkez bölgenizden uzağa, bacaklarınıza ve kollarınıza odaklanacaksınız." dedi.

Kan damarları daraldığında, kan bu bölgelere o kadar hızlı akmaz. Genel olarak konuşursak, daha az kan akışı, iltihaplanmanın azalması anlamına gelir, en azından geçici olarak.