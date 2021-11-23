Merhum şair Beyazıt Sansı'nın şiirinde "Meriç, Tunca, Arda üç güzel kardeş/Var mıdır dünyada sizden güzel eş" dediği gibi, Balkanlar'ın havasını getiren üç nehir, suyuna düşen hazan yapraklarını da ardından gelecek kışa yol açar gibi götürüyor.