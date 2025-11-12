Soner Sarıkabadayı Harbiye'de
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelen Soner Sarıkabadayı, sevenlerine teşekkür ederek "Birlikte söylemek gibisi yok" sözleriyle seslendi
Soner Sarıkabadayı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya geldi. Sarıkabadayı; 'Unuttun Mu Beni', 'Seviyo Muyuz?', 'Tarifi Zor', 'Pas' ve 'Gel De Uyu' şarkılarını hayranları ile hep bir ağızdan söyledi.
Şarkıcı, sevenlerine teşekkür ederek geceyi şu sözlerle tamamladı: Birlikte söylemek gibisi yok.
