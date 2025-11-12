Soner Sarıkabadayı Harbiye'de

Soner Sarıkabadayı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya geldi. Sarıkabadayı; 'Unuttun Mu Beni', 'Seviyo Muyuz?', 'Tarifi Zor', 'Pas' ve 'Gel De Uyu' şarkılarını hayranları ile hep bir ağızdan söyledi.

Şarkıcı, sevenlerine teşekkür ederek geceyi şu sözlerle tamamladı: Birlikte söylemek gibisi yok.