Songül Karlı annesiyle pozunu paylaştı! Anne kızın güzelliği dillere destan!
Başarılı kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri ve yaptığı açıklamalarıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü türkücü Songül Karlı, son olarak annesiyle verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.
Sunuculuk ve türkücülük kariyeriyle adından söz ettiren başarılı isim Songül Karlı, sosyal medya hesabında annesiyle verdiği pozunu yayınladı. İkiliye sevenlerinden binlerce övgü dolu yorum geldi.
Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bu Tabak Kimin adlı yarışmanın sunuculuğunu yapan Songül Karlı, yaptırdığı estetik operasyonlar ve iddialı sosyal medya paykaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
50 yaşında olan Songül Karlı, sık sık estetik dokunuşlar yaptırmak için doktorunun kapısını çalıyor. Son olarak geçirdiği göğüs operasyonundan pişman olduğunu söyleyen Songül Karlı, "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Songül Karlı son olarak 464 bin takipçili Instagram hesabından annesiyle verdiği pozunu yayınladı. Ünlü türkücüye: "Anasına bak kızını al", "Güzelliğin kimden geldiği belli" gibi yorumlar geldi.
İşte Songül Karlı ve annesi...