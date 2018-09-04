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Şimdiye kadar hiçbir ilişkisinde böylesi yoğun duygular yaşamadığını söyleyen Karlı, "Bu duyguyu hiç yaşamadım ve açıkçası tatmak istiyorum. Sabahlara kadar ağlayayım istiyorum. Şimdiye kadar bir erkek için hiç ağlamadım" şeklinde konuştu.