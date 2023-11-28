Songül Karlı parıl parıl parladı! Ünlü ismin iddialı tarzına beğeni yağdı!
Türkiye'nin sevilen türkücü ve sunucularından biri olan Songül Karlı, açıklamaları ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü ismin son olarak siyahlar içerisinde verdiği pozlara sevenlerinden beğeni yağdı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez son pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim yeni şarkısının klip çekiminden bir kare yayınladı.
Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı, yaptığı açıklamalar ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Karlı, son pozuyla dikkat çekti.
Songül Karlı sosyal medya hesabında yayınladığı son pozuna "Çok yakında..." notunu düştü. Ünlü ismin gönderisi dakikalar içerisinde 2000 binden fazla beğeni ve 70'in üzerinde yorum aldı.
Instagram hesabında 467 bin takipçisi olan Songül Karlı'nın pozuna sevenlerinden: "Kraliçemiz", "Heyecanla bekliyoruz", "Kuğ gibisin","Şimdiden sesine sağlık" gibi yorumlar geldi.
İşte Songül Karlı'nın son pozu...