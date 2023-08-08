Songül Karlı sınır tanımıyor! Ünlü türkücünün son pozu sosyal medyada gündem oldu!

Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı yaptırdığı estetik operasyonlarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü türkücü sosyal medya hesabında yayınladığı cesur pozlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Sosyal medya kullanıcıların mercek altına aldığı ve Songül Karlı, sık sık estetik operasyon geçirmesiyle ilgili: "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa." ifadelerini kullanmıştı.

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GÖĞÜS OPERASYONUNDAN PİŞMAN!

Songül Karlı daha önce yaptırdığı göğüsleriyle ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.