PlayStation sahipleri tarafından uzun zamandır heyecanla beklenen Marvel's Spider-Man oyunu için Sony, sınırlı sayıda üretilecek özel bir PS4 Pro tasarladı. Geçmiş de büyük yapımların piyasaya çıkması şerefine pek çok kez sınırlı sayıda PS4 tasarlayan şirket, Örümcek Adam temalı konsoluyla zöellikle çizgi roman hayranların gönlünü fethedecek gibi görünüyor.

Marvel's Spider-Man ile birlikte 7 Eylül 2018 tarihinde satışa sunulacak olan ‘Amazing Red’ ismini taşıyan özel PS4 Pro’nun üzerinde bir Örümcek Adam simgesi yer alıyor. Tabii ki konsolun tasarım renkleri de süper kahramanın orijinal kostümünden ilham alınmış.

Özel tasarım PS4 Pro’yu satın aldığınız taktirde konsolun yanında Marvel's Spider-Man oyununa ve gelecekte çıkacak DLC’lere de sahip oluyorsunuz. ‘Amazing Red’ temalı PS4 Pro, 399 dolardan satışa sunulacak.

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