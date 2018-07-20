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PES 2019 (PC, PS4, XOne) 28 Ağustos

Her sene satışları FIFA'nın bir hayli gerisinde kalan, lisans sorunlarıyla boğuşan ve son olarak da Şampiyonlar Ligi lisansını kaybeden PES, bu sene adeta "Bu yarışta ben de varım" demeye çalışacak.