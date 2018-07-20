F1 2018 (PC, PS4, XOne) 24 Ağustos
Formula 1'in lisanslı oyunu F1 2018, yarış oyunları konusunda çok deneyimli bir firma olan Codemasters imzasını taşıyor.
PES 2019 (PC, PS4, XOne) 28 Ağustos
Her sene satışları FIFA'nın bir hayli gerisinde kalan, lisans sorunlarıyla boğuşan ve son olarak da Şampiyonlar Ligi lisansını kaybeden PES, bu sene adeta "Bu yarışta ben de varım" demeye çalışacak.
Marvel's Spider-Man (PS4) 7 Eylül
PS4'e özel geliştirilen Örümcek Adam oyunu, açık dünya yapısı ve dövüş dinamikleriyle dikkat çekiyor.
Shadow of the Tomb Raider (PC, PS4, XOne) 14 Eylül
Son Tomb Raider oyunuyla küllerinden doğan seri, başarısını yeni yapımla devam ettirmek istiyor.
Life is Strange 2 (PC, PS4, XOne) 27 Eylül
Ödüllü interaktif bir video oyunu olan Life is Strange, Max'in doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra dönmesini ve yaşanan olayları konu alıyordu. İkinci oyun ise hikayeyi bir sonraki aşamaya taşıyacak.
FIFA 19 (PC, PS4, XOne, Switch) 28 Eylül
Şampiyonlar Ligi lisansıyla birlikte oyun severlerin heyecanını 2 katına çıkaran FIFA 19, yeni oynanış özellikleri ve Yolculuk modu ile merakla bekleniyor.
Assassin's Creed Odyssey (PC, PS4, XOne) 2 Ekim
Oyun severleri Antik Yunan'a götürecek olan Assassin's Creed Odyssey, serinin yeniden çıkışa geçtiği Origins'in ardından ilk oyun olma özelliğini taşıyor.
Forza Horizon 4 (PC, XOne)
Gerçekçi grafikleri, geniş otomobil seçenekleri ve yarış türleriyle dikkat çeken Forza Horizon serisi, üçüncü oyundan bu yana yalnızca Xbox'a değil PC'ye de çıkıyor.
Call of Duty: Black Ops 4 (PC, PS4, XOne) 12 Ekim
PUBG ve Fortnite'a rakip bir Battle Royale modu ile birlikte gelecek olan yeni Call of Duty, tek kişiliğe değil çoklu oyunculu oynanışa odaklanacak.
Battlefield V (PC, PS4, XOne) 16 Ekim
Call of Duty'nin en büyük rakibi olan Battlefield V, oyuncuları İkinci Dünya Savaşı'na götürecek ve savaşı hiç olmadığı kadar gerçekçi yansıtacak.
Red Dead Redemption 2 (PS4, XOne) 26 Ekim
GTA'nın yapımcıları tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, ilk oyunuyla büyük beğeni toplamıştı. Vahşi Batı'da geçen bu aksiyon macera oyunu, yılın en çok beklenenlerinin başında geliyor.
Call of Cthulhu (PC, PS4, XOne) 30 Ekim
H.P. Lovecraft'ın unutulmaz eseri Call of Cthulhu'dan yola çıkılarak tasarlanan aynı adlı yapım, Lovecraft'ın karanlık dünyasını ve o dünyanın en korkunç varlığını oyun severlerle buluşturacak.
Ride 3 (PC, PS4, XOne) 8 Kasım
Motosiklet yarışı meraklıları için geliştirilen Ride 3, geniş motor yelpazesi ve göz alıcı grafikleriyle büyük ilgi göreceğe benziyor.
Hitman 2 (PC, PS4, XOne) 9 Kasım
Oyun tarihinin en tanınmış suikastçılarından Ajan 47, Hitman 2 ile geri dönüyor. Seriyi baştan alan yapımcılar, bölümler halinde yayınladıkları Hitman 1 ile büyük başarı sağlamıştı. Devam oyunu da aynı yöntemle oyuncularla buluşabilir.
Fallout 76 (PC, PS4, XOne) 14 Kasım
Duyurulduğundan beri Fallout severlerin büyük heyecanla karşıladığı Fallout 76, yepyeni bir hikaye ile Fallout atmosferinde yeni bir macera vadediyor.
Just Cause 4 (PC, PS4, XOne) 4 Aralık
Aksiyon dendi mi ilk akla gelen yapımlardan Just Cause, 4. oyunuyla da yine heyecanı ve aksiyonu bolca sunmayı hedefliyor.
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