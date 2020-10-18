Sony PlayStation 5'in Türkiye satış fiyatı ne kadar? Playstation 5 özellikleri neler? PlayStation 5 ne zaman ç

Sony’nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) tanıtıldı. Sony’nin 2013 yılında çıkardığı PS4 ve 2016 yılında piyasaya çıkardığı PS4 Pro modellerinden sonra gelen 5. Nesil oyun konsolu PS5, hem tasarımı hem de özellikleri ile oyunseverler başta olmak üzere teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Sony Playstation 5 fiyatı ne kadar? Playstation 5 özellikleri nelerdir? İşte PS5 çıkış tarihi...

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony’nin PS5 tanıtımında yeni konsolun ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir duyuru yapılmamıştı. Yapılan açıklamalara göre ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de bulunan PS5 hayranları konsolla 12 Kasım tarihinde buluşurken dünyanın geri kalanı 19 Kasım tarihini beklemek zorunda kalacak. Bu da Türkiye'deki PlayStation hayranlarının 19 Kasım tarihinde PlayStation 5 ile buluşacağı anlamına geliyor.

PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olarak iki seçenekle gelen oyun konsollarının fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre PlayStation 5, 499,99 euroluk (yaklaşık 4.425 TL + vergiler) fiyatıyla hayranlarıyla buluşurken PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı 399,99 euroluk (yaklaşık 3.540 TL + vergiler) olarak belirlendi.

PlayStation 5: 499,99 euro

PlayStation 5 Digital Edition: 399,99 euro

Diğer bir ifadeyle Türkiye için PlayStation 5 fiyatı 8 bin 299 TL olarak belirlendi.

Türkiye için açıklanan bu fiyatın içinde yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’ye ek olarak yüzde 50’lik gümrük vergisinin de bulunduğunu belirtelim.

SONY PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

PlayStation 5’in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart, diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan PS5’in grafik işlemcisinde ise yine AMD’nin RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5’te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama birimi ile geliyor.

Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan konsolda, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre PS4’te 1 GB’lık boyut için 20 saniyelik bir ön yükleme süresi bulunurken, PS5’te 2 GB’lık veri için yükleme süresi 0.27 saniyeye kadar düşüyor.

PlayStation 5’te yer alan iki yeni motordan biri olan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanırken, Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor.