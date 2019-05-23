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Sosyal medya cinayetine 12 yıl hapis

Konya'da 2 yıl önce sosyal medyada küfürleşmeyle başlayan cinayetle sonuçlanan olayın sanıkları son kez hakim karşısına çıktı. İki kardeşe mahkeme heyeti tarafından 12’şer yıl hapis cezası verildi

Karar duruşmasında böyle savunma yaptılar


Zafer Samancı'nın haberine göre, olay 2017 yılı Şubat ayında Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, S.Y. ve kardeşi Y.E.Y. ile 20 yaşındaki Ahmet Kahraman ve 19 yaşındaki  Eren Tunç  arasında sosyal medya hesaplarından birbirlerine küfür ettiler. 2 gün süren küfürleşme sonunda iki gurup Ahmet Yesevi caddesine buluştu.

4’lü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kahraman ve Tunç'u bıçakla yaralayan Y.E.Y. ve S.Y, olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Kahraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan iki şüpheli polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayet zanlısı iki kardeş Konya adliyesi 4. Ağır ceza mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar 19 yaşındaki S.Y. (19)  ile kardeşi 18 yaşındaki Y.E.Y., ile öldürülen 20 yaşındaki Ahmet Kahraman'ın yakınları, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Görülen karar duruşmasında Kahraman'ın yakınları, mahkeme heyetinden iki sanığın da en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan Y.E.Y, amaçlarının asla cinayet işlemek olmadığını ifade ederek "Kimsenin hayatını sonlandırmaya sebep olmak istemezdim. Çıkan kavgada bıçağı korkutmak için salladım. Takdir mahkemenin" şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanık S.Y. ise maktulün öldürülmesiyle alakasının olmadığını belirterek, ‘Kavgada bıçakla yaralanarak yere düşen Kahraman'a yardım etmeye çalıştım. Ahmet'e hiçbir şekilde fiziki veya bıçakla müdahalem olmadı. Ayrıca yaralandıktan sonra yere düşünce arabaya binmesi için yardım ettim. Suçsuzum. Karar mahkemenin" diye konuştu.

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, iki sanığa da "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların suç tarihindeki yaşları gözetilerek cezada indirim yapılmasına ve 12 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.

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