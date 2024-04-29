Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyon çarptı

Kayseri'de yaşayan 36 yaşındaki Neşet Turan, İstanbul'a gitmek için 2 arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yürüyerek yola çıktı.

Neşet Turan, arkadaşlarıyla güzergah üzerinde konaklayarak yollarına devam ederken dün saat 20.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Yol kenarında yürüyüp, bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapan Turan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.