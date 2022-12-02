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Sosyal medyada tartışma yarattı! Sizce bu ünlü isim kim?

Geçtiğimiz gün 2. Sayfa magazin programına Özge Özder ve eşi konuk oldu. Programın sunucuları tarafından Özder ve eşine yöneltilen soru ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki, sizce bu ünlü isim kim?

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  • Sosyal medyada tartışma yarattı! Sizce bu ünlü isim kim?

    1 Aralık günü TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa Magazin programında bir fotoğraf gündeme geldi. Müge ve Gülşen'in konukları Özge Özder ve eşine yönelttikleri fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü. 
  • Sosyal medyada tartışma yarattı! Sizce bu ünlü isim kim?

    Programın konuklarından Sinan Güleryüz verilen soruya doğru yanıtı veren tek kişi oldu. Özge Özder ise tahminde bulunamadı hatta eşinin verdiği yanıta bile inanamadı.
  • Sosyal medyada tartışma yarattı! Sizce bu ünlü isim kim?

    SİZCE BU ÜNLÜ KİM?

    Tahminler arasında Seda Sayan, Sezen Aksu, Safiye Soyman gibi isimler vardı fakat doğru cevaplar bunlar değildi. Özge Özder kendisine yöneltilen soruya yanıt veremezken, doğru cevap eşi Sinan Güleryüz'den geldi.
  • Sosyal medyada tartışma yarattı! Sizce bu ünlü isim kim?

    DOĞRU CEVAP SİNAN GÜLERYÜZ'DEN

    Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz, "Tek tahminde bulunacağım" dedi ve Ömür Gedik'in ismini söyledi. Cevap karşısında Özder, "Hayır kesinlikle o değil" dedi. Doğru cevap ise Sinan Güleryüz tarafından geldi. "Gözler asla değişmez" diyen Güleryüz'e eşi Özge Özder'den alkış geldi.
  • Sosyal medyada tartışma yarattı! Sizce bu ünlü isim kim?

    AÇIKLAMA GELDİ!

    Ömür Gedik gündem olan fotoğrafı hakkında şu açıklamaları yaptı: "Benim ben, her zaman kullandığım filtre bu, tek fark klip çekiminde makyözümüzün sihirli elleri dokundu. Ve takma kirpik var, gözleri en çok değiştiren detay. Gözlerim rahatsız olduğu için klip dışında takma kirpik kullanamıyorum."

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