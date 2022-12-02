Sosyal medyada tartışma yarattı! Sizce bu ünlü isim kim?

AÇIKLAMA GELDİ!

Ömür Gedik gündem olan fotoğrafı hakkında şu açıklamaları yaptı: "Benim ben, her zaman kullandığım filtre bu, tek fark klip çekiminde makyözümüzün sihirli elleri dokundu. Ve takma kirpik var, gözleri en çok değiştiren detay. Gözlerim rahatsız olduğu için klip dışında takma kirpik kullanamıyorum."