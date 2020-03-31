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Sosyal yardım parası ne zaman ödenecek? 2020 Sosyal yardım parası sorgulama ekranı

Sosyal yardım parası için bekleyiş devam ediyor. 2 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşa 1000 TL yardım yapılacak. Peki, sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

sosyal yardım parası

Sosyal yardım parası ne zaman ödenecek? Soruları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle mağdur olan vatandaşlara 1 bin lira yardımda bulunacak. Peki, sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal yardım parası ödeme tarihini şu sözlerle açıkladı; "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la bir paketimiz var. Birinci fazında 2 milyon haneye 1.000 lira destek sağladık. Coronavirüsün etkilerini de düşündüğümüzden fiziki bir başvuru almadık. 1 Nisan'da ödemeleri başlatmış olacağız. İnşallah gelecek fazları da olacak. Vatandaşlarımız vakıflara fiziki başvurudan kaçınsınlar."

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

“Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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