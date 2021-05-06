Sotheby's ilk defa kripto para kabul edecek

DHA

Sanat dünyasında, kripto para kullanımına olan ilgi günden güne artıyor.

DHA'nın haberine göre İngiltere merkezli Sotheby’s Müzaye Evi yetkilileri, Banksy adıyla bilinen İngiliz sokak sanatçısının en bilinen eserlerinden ‘Love is in the Air’in satışında kripto ödemelerinin kabul edileceğini ifade etti.

12 Mayıs’ta New York’ta gerçekleşecek olan müzayede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan müzayedede Sothebys’in satış için dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc (COIN.O) ile anlaştığı duyuruldu.

Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.