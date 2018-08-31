Southend United - Charlton Athletic maçı öncesi rakamlar

Southend United ve Charlton Athletic, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Southend United 7 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Charlton Athletic 5 puanda ve 14. sırada. Southend United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Charlton Athletic son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 383. İddaa'da Southend United kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Charlton Athletic kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Southend United son haftadaki Bristol Rovers müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Charlton Athletic ise Rochdale maçında 1-0 yenildi.

Southend United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Southend United, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Charlton Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Charlton Athletic, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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