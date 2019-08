İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik alanında yaya öncelikli düzenlemelere değinerek, "Eskiden Avrupa'ya gidenler 'adımımızı attığımız zaman yaya geçidinde araba duruyor' derlerdi. Bilmenizi istiyorum ki aynısı da bizim ülkemizde yavaş yavaş olmaya başladı. Sadece kanunu getirmek değil, eğitimi de ortaya koymak belki de en önemli süreçlerimizden birisi olmalıdır." dedi.

Soylu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programındaki konuşmasında, Kurban Bayramı'nın ülkenin dört bir yanında birlik ve huzur içerisinde geçtiğini ifade ederek, gelecek nesillerin, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın ve insanlığın buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Milletin beklentilerini karşılayabilmek ve gelecek nesilleri huzur içerisinde güçlü bir Türkiye'ye emanet edebilmek için çalıştıklarını vurgulayan Soylu, karşılaştıkları musibet ve fitnelerin kendilerini yıldırmadığını, yarınlara daha güçlü bakmalarını sağladığını kaydetti.

Soylu, yabancı ülkelere yaptığı ziyaretlerin dönüşünde daha fazla çalışmaları gerektiği duygusunu yaşadığını dile getirerek, "Elimizi uzatmamız gereken çok yer var. Hem memleketimizin zenginliğini ve standardını yükseltebilmek için hem de etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya bir şeyler söyleyebilmek için. Bunun için güçlü olmaya ihtiyacımız var. Neler söylediler ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, milletimizin istikameti, demokrasiden aldığımız güç, savunma gücümüzde bir önemli adımı atmamıza vesile oldu. Getiremezler, başka ülkelerden çekinirler diyenler yine eski Türkiye'nin kodlarıyla konuştular ve yine yanıldıklarını gördüler. S400 Türkiye'ye geldi." diye konuştu.

Ülkenin en önemli nimetlerinden birinin demokrasi olduğunu vurgulayan Soylu, seçimlerde milletin son 3 aya göre değil 5 yıllık sürece göre değerlendirme yaptığını anlattı.

Soylu, parolalarının çok çalışmak olduğunu belirterek, önlerinde hükümet açısından 4, belediye açısından da 5 yıl olduğunu, ikisini bir araya getirerek hedeflerini ve yapacakları işleri teker teker gerçekleştireceklerini dile getirdi.

"TRAFİKTEKİ ÖLÜMLERDE YÜZDE 32 AZALMA SÖZ KONUSU"

Doğu Akdeniz'den Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın barışa ve huzura erişmesine, ülkede güçlü ve dev adımlar atmaya, üretimden ihracata kadar hedefleri olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu memleket bunu hak ediyor. Bunu hep beraber sağlamak zorundayız. Yapınca oluyor. Hükümet olarak da yerel yönetim olarak da çok güçlüyüz. Yılbaşından itibaren trafikle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, önderliğiyle almış olduğumuz tedbirlerle birlikte trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma söz konusu. Bunu hep beraber çok daha iyi bir noktaya taşımak durumundayız." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramdan önce vatandaşların huzurlu bir şekilde köylerine, tatillerine, kasabalarına gitmelerini sağlayabilmek için tüm denetimleri ve tedbirleri ortaya koyduklarını, yollarda, neredeyse her 10 kilometrede bir denetimler yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Aynen dönerken de bunu sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz. Her şeyimiz var. Helikopterimiz, dronelerimiz var, havadan denetim yapabiliyoruz. Araçlarımız, motosikletlerimiz var. Polisimiz, jandarmamız var. Her biri bu denetimlerde özellikle kazaların olmaması için büyük çaba sarf ediyor. Çocukların okuldaki trafik eğitiminden tutun da kampanyalara kadar hemen hemen her noktada yaya öncelikli trafikte attığımız adımlara kadar kemerle ilgili attığımız adımlara kadar her noktada bambaşka bir tabloya ulaşmaya çalışıyoruz. Eskiden Avrupa'ya gidenler 'adımımızı attığımız zaman yaya geçidinde araba duruyor.' derlerdi. Bilmenizi istiyorum ki aynısı da bizim ülkemizde yavaş yavaş olmaya başladı. Sadece kanunu getirmek değil, eğitimi de ortaya koymak belki de en önemli süreçlerimizden birisi olmalıdır."

Soylu, konuşmasının ardından programa katılanlarla bayramlaştı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Eyüp Sultan Türbesi'nde dua eden Soylu, esnafla bayramlaştı ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.