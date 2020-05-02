AA

Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, normalleşme sürecine ilişkin yol haritasının sorulması üzerine Kalın, normalleşme sonunda ortaya çıkacak "yeni normal"in, "eski normal"den farklı olacağını, maskelerle sosyal mesafeyi gözeterek ve diğer tedbirlerle yaşamaya devam edileceğini anlatarak, tedbirlerin tamamen ortadan kalkacağı tarihe ilişkin bir kehanette bulunmanın mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a normalleşme takviminin oluşturulması ve tedbirlerin kademeli olarak esnetilmesine ilişkin bir görev verdiğini anımsatan Kalın, şunları anlattı:

"Biraz önce de Cumhurbaşkanımızla beraberdik. Fuat Oktay Bey, çalışmanın son halini vermek üzere olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız da pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bununla ilgili son değerlendirmeleri yapacaklar. Uygun görülmesi halinde bu takvimin belli bölümleri açıklanabilir. Şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bu bütün bakanlıklarımız ve sektörler arasında tam bir eş güdüm ve koordinasyonla yapılması gereken bir şey. Bu işin kurumlararası koordinasyon ayağı ama en az bunun kadar en önemli bir diğer konu da Bilim Kurulu'nun bu konudaki görüş ve kanaati. Çünkü burada önceliğimiz insanımızın sağlığı. Salgının durdurulması, yayılmanın önlenmesi. Bir kademeli olarak esnetme dönemine yani normalleşme sürecine geçtiğinde, ikinci br dalganın gelmemesi için de gerekli tedbirleri alamak zorundayız. Bunun için Bilim Kurulu'nun görüşü son derece önemli. Yönlendirici değerlendirmeler, kanaatler oradan gelecek ama nihai olarak tabii ki siyasi idare oturacak, bununla ilgili bir karar verecek. Önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu eğer bir karara bağlanırsa Cumhurbaşkanımız pazartesi günü millete sesleniş konuşmasında açıklayabilir."

"MASKELERİN PARAYLA SATILMASI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Maske satışına izin verilebilir mi?" sorusunu, "Hayır, şu anda maskenin ücretle, parayla satılması gündemimizde yok. Ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza maskeler dağıtılmaya devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Bu konuda devletimiz bütün tedbirleri aldı. Üretim noktasında maske sıkıntımız yok." diye yanıtladı.

Maske dağıtımı noktasında zaman zaman sıkıntı yaşandığını belirten Kalın, maske ulaşmayan vatandaşlara, bulundukları ilde valiliklere, belediyelere, Vefa Sosyal Destek Gruplarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerine başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN 65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN PAZARTESİ GÜNÜ GÜZEL HABERLERİ OLABİLİR"

"65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağında bir esneme olabilir mi?" sorusu üzerine Kalın, şunları söyledi:

"65 yaş ve üstü bütün büyüklerimiz yaklaşık 45 gündür evden çıkmadılar. Sağ olsunlar, bu kurala riayet ederek çok tarihi bir görevi de yerine getirdiler, hem kendi hayatlarını korudular hem salgının yayılmasını önlediler. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kadar 65 yaş ve üstü vatandaşımız var. Bu şikayetleri biz de alıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir talimatı oldu. 'Bilim Kurulu'nun bu konudaki değerlendirmesini aldıktan sonra pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu değerlendirelim. Bilim Kurulu'nun kanaati çerçevesinde de bu konuda bir karar alalım.' dedi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir."

İbrahim Kalın, 20 yaş altının da hatırlatılması üzerine, "Bilim Kurulu'nun da kanaati öncelikli olarak 65 yaş ve üstü grubunun belli gün ve saatlerde dışarıya çıkmasının sağlanması şeklinde." dedi.

"İKİNCİ BİR DALGANIN OLMAMASI İÇİN TEMKİNLİ OLMAMIZ LAZIM"

Bazı AVM'lerin açılış yapacakları tarihi açıkladıklarını ve esnaf için hükümetin bir çalışması olup olmadığı sorusu üzerine Kalın, normalleşme takviminin sektör sektör çalışıldığını, bazı illerin durumunun daha iyi olduğunu, bunlar göz önüne alınarak normalleşme sürecine geçileceğini ifade ederek, bu kapsamda hükümetin esnafa yönelik bir çalışmasının da söz konusu olabileceğini söyledi.

"Yeni normal sürece" geçildiği zaman eğer insanlar kurallara uymayıp rehavete kapılırsa ikinci bir dalganın olabileceğine dikkati çeken Kalın, "O yüzden temkinli gidiyoruz. Elbette iş dünyamızın normale dönmesini, okullarımızın açılmasını, turizmin tekrar başlamasını istiyoruz. Hepimiz mahallemize, parkımıza çıkmak istiyoruz. Camilere, kütüphanelere, AVM'lere gitmek istiyoruz. İkinci bir dalganın olmaması için temkinli olmamız lazım. Şu ana kadar devlet ve millet olarak çok iyi getirdik." diye konuştu.

Kalın, halkın uyarılara uyduğunu ve vaka sayısında düşüşe geçildiğini belirterek, tedbirlerin ramazan ayı ile bayramda da devam edeceğini vurguladı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

"Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde mi?" sorusuna Kalın, şu karşılığı verdi:

"İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

Bazı Avrupa ülkelerinin futbol liglerinin sonlandırıldığı, Türkiye'de böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı konusunda da açıklama yapan İbrahim Kalın, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun yoğun bir mesai harcadığını belirterek, sadece futbol değil, tüm liglerle ilgili salgının seyrine göre karar verileceğini söyledi.

Salgınla beraber dünyada yaşanan ekonomik daralma konusuna da değinen Kalın, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomistlerce koronavirüsün dünya ekonomisine maliyetinin 6-7 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Tabii çok ciddi bir rakam. Küresel ekonominin küçülmesinden herkes etkilenecek. Dünya ekonomisinin normale gelmesi için de küresel bir çaba gerekiyor. Ulusal ekonomilerin ve küresel piyasaların toparlanması zaman alacak. Biz Türkiye olarak bu sürecek hazırlıklı girdik. Açıkladığımız paketler, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı paketler; hamdolsun işçimizin, işverenimizin, KOBİ'lerimizin, memurlarımızın, serbest meslek erbabının herkesin nefes almasını sağladı. Tabii hayatın ve ekonominin normale dönmesi için üzerinde çalıştığımız konular var."

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti ile Dünya Sağlık Örgütü hakkında yaptığı açıklamalara da değinen İbrahim Kalın, bu sürecin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerebileceğini, ancak bu süreçte ülkelerin rekabet içerisine girmeden salgınla mücadele etmesi gerektiğini anlattı.