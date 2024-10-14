MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, son durum ne?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını bekleyen adaylar için heyecan dorukta. Temmuz ayında yapılan sözlü sınavlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı açıklamaları merakla takip ediyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar tercih sürecine geçiş yapacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte bu süreçle ilgili son gelişmeler ve önemli bilgiler...
1 Temmuz'da başlayan mülakat sürecine katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlara odaklanmış durumda. Mülakatların tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların duyurulacağı tarihe çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte bu konuda merak edilen detaylar ve en son bilgiler...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alınmıştı.
1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayların sonuçlar için bekleyişi devam ediyor.
ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.
Atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getiren Bakan Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.
Ancak sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.