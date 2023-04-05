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Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Son olarak 4 Nisan günü sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanmasıyla gözler "Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 45 bin yeni öğretmen atama takvimi ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri...

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  • Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 24 Mart tarihi itibarıyla açıklandı. 45 bin yeni öğretmen atama takviminin yayımlanmasıyla sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte 2023 öğretmen atama takvimi ile sözleşmli öğretmenlik mülakat tarihleri...
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklandı.

    MEB son dakika "2023 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarına ilişkin sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır." duyurusunu paylaştı.

    İşte MEB mülakat yeri sorgulama ekranı:

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

    Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. 

    Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak?

    45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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