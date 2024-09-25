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        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları heyecan içinde bekleniyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek sonuç açıklamasını heyecanla takip ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları duyuruldu mu? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 21:48 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:48
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        Hatırlanacağı gibi, 20 bin öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakatlar sonrasında öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlarını sorgulanıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı ve sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

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        MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlamıştı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayları sonuçlar için bekleyiş başladı.

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        Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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