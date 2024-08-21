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        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgula!

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek sonuç açıklamasını heyecanla takip ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları duyuruldu mu? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 19:26 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:26
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        Hatırlanacağı gibi, 20 bin öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakatlar sonrasında öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlarını sorguluyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

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        Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

        Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.,

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılacak.

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        MEB öğretmenlik mülakat sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenilebilecek.

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