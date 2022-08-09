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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar ne zaman bitecek?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruları 1 Ağustos günü itibariyle başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 13 Ağustos'ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sözlü mülakatın ardından gözler sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrilecek. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanma tarihi...

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  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar ne zaman bitecek?

    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 1 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. 13 Ağustos'a kadar sürecek olan sözlü mülakatın ardından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları  açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ve branş dağımı hakkında merak edilenler...
  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar ne zaman bitecek?

    20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINVALARI NE ZAMAN BİTECEK? 

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmak isteyenlerin sözlü sınavları 1 ile 13 Ağustos günleri arasında yapılacak.
  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar ne zaman bitecek?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 16 Ağustos 2022 Salı günü açıklanacak.
  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar ne zaman bitecek?

    SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

    1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

    2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar ne zaman bitecek?

    3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

    4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar ne zaman bitecek?

    ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

    Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar ne zaman bitecek?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin açıklaması şu şekilde;

    "Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın." 

    ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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