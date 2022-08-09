Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin açıklaması şu şekilde;

"Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın."

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