Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu

DHA

Olay, saat 20.30 sıralarında Şehit Mustafa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle caddede karşılaşan Emre T.(31) ve Erdoğan Ç.(24) arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede büyümesi sonucu, Emre T. ve Erdoğan Ç. sözlü tartışmaya başladı.

İddiaya göre, Emre T. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Erdoğan Ç.'yi (24) karnından bıçakladı. Bu sırada, kavgayı gören Erhan D.(31) ayırmak için araya girerken, Emre T.'nin kullandığı bıçakla koltuk altından bıçaklandı. Öte yandan, Emre T. ise darp sonucu yaralanırken, çevrdeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan Ç. ve Erhan D.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emre T.'yi ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Erdoğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; olayda kullanılan suç aletinin polisler tarafından ele geçirildiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.