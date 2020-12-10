Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

SpaceX'in mekiği test sırasında patladı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in "Starship" mekiğinin SN8 prototipi, test sırasında patladı.i Elon Musk, yakıt iletim tankının basıncının inişteki yanma sırasında düşük seviyede olduğunu, bu durumun da mekiğin yere temasının olması gerekenden yüksek hızda gerçekleşmesiyle sonuçlandığını belirtti.

SpaceX'in mekiği test sırasında patladı
AA

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında yürüttüğü deneme uçuşunda personel taşıma özelliği bulunan mekik bir süre infilak etti.

Uçuşun ardından dikey alçalma manevrasına geçen mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakıt iletim tankının basıncının inişteki yanma sırasında düşük seviyede olduğunu, bu durumun da mekiğin yere temasının olması gerekenden yüksek hızda gerçekleşmesiyle sonuçlandığını belirtti.

"Biz ihtiyacımız olan tüm veriyi aldık" ifadesini kullanan Musk, SpaceX ekibini tebrik eti.

SpaceX, Starship'i Mars yolculuğunda kullanmayı planlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MESS Türkiye'yi temsil edecek - haberler
TEKNOLOJİMESS Türkiye'yi temsil edecek
Son dakika! 46 eyalet Facebook'a dava açtı - Haberler
TEKNOLOJİ46 eyalet Facebook'a dava açtı
League of Legends: Wild Rift heyecanı başlıyor - Haberler
TEKNOLOJİLoL’da yeni heyecan: Wild Rift
Esporda "Her Oyunun Başı Sağlık" projesi başlattılar - Haberler
TEKNOLOJİEsporda "Her Oyunun Başı Sağlık" dediler
Türk doktordan yapay zeka destekli grip uygulaması- Haberler
TEKNOLOJİTürk doktordan 'yapay zeka'lı grip uygulaması
İşte Türkiye ve dünyada 2020'de Google'da en çok arananlar! Haberler
TEKNOLOJİYılın Özeti: EBA, dolar, Corona...
İşte AirPods Max'in özelikleri ve Türkiye fiyatı! Haberler
TEKNOLOJİApple tanıttı: İşte AirPods Max
Oppo Reno 5 Pro özellikleri neler? Oppo Reno 5 Pro fiyatı ne kadar?
TEKNOLOJİOppo Reno 5 Pro için geri sayım
Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar? Cyberpunk 2077 erken yükleme tarihi ne zaman?
TEKNOLOJİCyberpunk 2077 meraklıları dikkat!
Xiaomi Mi 10T Pro özellikleri ve fiyatı nedir?
TEKNOLOJİXiaomi Mi 10T Pro özellikleri ve fiyatı nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X