Sparta Rotterdam - EVV Eindhoven maçı heyecanı

Hollanda Eerste Divisie maçında Sparta Rotterdam ile EVV Eindhoven, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Sparta Rotterdam, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. EVV Eindhoven, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 258. İddaa'da Sparta Rotterdam kazanır 1.25, berabere biter 4.60, EVV Eindhoven kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 3.00, üst oranı 1.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sparta Rotterdam son hafta oynanan Telstar Ijmuiden maçında 2-1 kazandı.

EVV Eindhoven ise Den Bosch maçında 0-0 berabere kaldı.

Sparta Rotterdam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sparta Rotterdam, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

EVV Eindhoven ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. EVV Eindhoven, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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