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        Haberler Gündem 3. Sayfa FLAŞ İFADE | Son dakika: MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi! -

        'MİT'e alacağız' yalanıyla kandırılan liseli kıza istismar davasında tanık albay konuştu

        Konya'da "Seni MİT'e memur olarak alacağız" diyerek liseli bir öğrenciyi istismar eden Ahmet Mandal ile okul müdürleri Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri ve diğer sanıklar tekrar hakim karşısına çıktı. Türkiye'yi dehşete düşüren olayda ise duruşmaya albay olan bir tanığın sözleri damga vurdu. Sanıklar ve mağdurun yer aldığı bir yemek organizasyonuna katılan M.D., "Yemeğe gidince bir sıkıntı olduğunu fark ettim ancak gitmiş bulundum. Harun Avcu'ya, Ahmet Mandal'ın neden eşiyle gelmediğini sordum? O da 'Haberin yok mu? G.A. ile imam nikahı kıydılar' dedi. Yemekte oğlum da vardı. Yemekten ayrılıp, arabaya bindiğimizde, oğlum bana, 'Baba, kız hep bana baktı. Sanki yardım istiyor gibiydi' dedi" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:43
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        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
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        Konya'da 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız' yalanıyla kandırılan lise öğrencisi G.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ahmet Mandal (35) ile okul müdürleri Harun Avcu (57) ve Asuman Sahar Koleri'nin (48) yargılandığı davada, emekli albay M.D. tanık olarak dinlendi.

        DHA'nın haberine göre 16 Kasım 2022'de tutuklu sanıklar ile öğrencilerin bir arada olduğu yemek programını anlatan M.D., "Yemeğe gidince bir sıkıntı olduğunu fark ettim ancak gitmiş bulundum. Harun Avcu'ya, Ahmet Mandal'ın neden eşiyle gelmediğini sordum? O da 'Haberin yok mu? G.A. ile imam nikahı kıydılar' dedi" dedi.

        Lise müdürü Harun Avcu, iddiaya göre; geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı.

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        Sanıklardan Harun Avcu
        Sanıklardan Harun Avcu

        37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

        Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar A.A., M.K., B.K., H.K. için de 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi. Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü duruşma görüldü. Duruşmada, o dönem Askeralma Bölge Başkanlığı yapan emekli albay M.D. tanık olarak dinlendi.

        YEMEK PROGRAMINI ANLATTI

        Okul müdürü Harun Avcu'yu öğrenci velisi olarak tanıdığını belirten M.D., 16 Kasım 2022'de tutuklu sanıklar ile öğrencilerin bir arada olduğu yemek programını anlattı. M.D., "Harun Avcu, oğlumun okuldaki beden eğitimi öğretmeniydi, onu oradan tanıyorum. Ahmet Mandal'ı ise Harun Avcu ile 2-3 defa ziyaretime geldiğinde gördüm. Görüşmemde cep telefonu numaramı verdiğim Ahmet Mandal, beni arayıp, yemeğe davet etti. Kimlerin katılacağını sordum? Harun Avcu'nun eşiyle geleceğini ve okuldan birkaç öğrencinin olacağını söyledi. Davete oğlumla gittim" dedi.

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        Sanıklardan Asuman Sahar Koleri
        Sanıklardan Asuman Sahar Koleri

        "O ANDA TEPKİMİ KOYDUM"

        M.D., şöyle devam etti: "Yemeğe gidince bir sıkıntı olduğunu fark ettim ancak gitmiş bulundum. Çünkü Ahmet Mandal'ın yemeğe tek geldiğini, Harun Avcu'nun eşi ve çocuğuyla geldiğini gördüm. Harun Avcu'ya Ahmet Mandal'ın neden eşiyle gelmediğini sordum? O da 'Haberin yok mu? G.A. ile imam nikahı kıydılar' dedi. İmam nikahı kutlamasından dolayı orada bulunmaktan rahatsız oldum. Yemekte gözüme çarpan Ahmet Mandal'ın G.A.'ya eşi gibi davranarak, emirler vermesiydi. O anda tepkimi koydum. Ortamdakilere hitaben iyilikten, doğruluktan ve adaletten bahsettim. Daha sonra da ayrıldık. Yemeğe gittiğimde G.A.'nın davranışları hürmetkardı ancak sinirliydi. Yemekten ayrılıp, arabaya bindiğimizde, oğlum bana, 'Baba, kız hep bana baktı. Sanki yardım istiyor gibiydi' dedi."

        "G.A. İMAM NİKAHI İSTEDİ"

        Tutuklu sanık Mandal ise 17 yaşındaki G.A.'nın kendi isteğiyle birlikte olduğunu iddia etti. Mandal, "Telefonum elinizdedir. G.A.'nın bana attığı resimler vardır. Bana resimleri atınca aradım ve bu resimleri atmamasını söyledim. Psikolojik tedavi görmekteyim. Psikoloğum G.A.'nın bu yaşta böyle yapabileceğini söyledi. 2 gün sonra G.A., imam nikahı istedi. G.A.'yı herhangi bir yere götürdüğüme dair hiç tanık yoktur. Sadece jandarma karakolunda kaldık" dedi.

        "YANLIŞ YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM"

        Harun Avcu da duruşmada, şunları söyledi: "Yanlış yaptım. Milli Eğitim'e bağlı bir okulda müdürlük yapmaya çalışıyorum. Çok şeye dikkat etmem lazım. Sürecin bu şekilde olacağını bilemedim. Yanlış yaptım. Huzurunuzda özür diliyorum, tahliyemi istiyorum."

        Asuman Sahar Koleri ise hakkındaki suçlamaları reddedip, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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        #son dakika
        #Ahmet Mandal
        #Konya
        #Son dakika haberler
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