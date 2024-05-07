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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'den 5 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'den 5 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akdeniz Yatırım Holding AŞ (AKYHO) pay piyasası ile Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin, 5 kişiye borsada 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:39
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        SPK'den 5 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
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        SPK bülteninde, Akdeniz Yatırım Holding AŞ ile Seyitler Kimya Sanayi AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uyguladığı duyuruldu.

        Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Ali Göşmen, Gülcan Gökdal, Harun Dönmez, Murat Çiftçi ve Zübeyde Çiftçi'ye yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

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