beIN SPORTS spikeri Melih Şendil, Manchester City - Real Madrid maçının ardından yapılan programda İspanyol ekibinin pembe renkteki formasını yorumlayarak cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı. "Kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diyerek zırvayalan Şendil'in bu sözleri karşısında spor camiası tek ses oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye Basketbol Federasyonu, "Sporun her branşı #KadınaYakışır" mesajı verdi.

Kadın futbol takımına yatırım yapan Beşiktaş, takımın ilk 11'inin fotoğrafını paylaşırken "Bizim takım" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe de bir paylaşım yaparken kız çocuklarının top koşturduğu kareler paylaşarak "Sporda ayrıma yer yok. Hayallerinin peşinde koşan kız çocukları; futbol sizinle güzel" ifadelerini kullandı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 8, 2020

Türkiye Basketbol Federasyonu da A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşırken "Daime gurur duyuyoruz" dedi ve "Kadına yakışır" etiketini kullandı.

Galatasaray da çeşitli spor branşlarından kadın sporcularının fotoğraflarını paylaşırken "Sporda cinsiyetçiliğe yer yoktur. Sporun her branşı #KadınaYakışır" ifadelerine yer verdi.

BEIN SPORTS KINADI

beIN SPORTS'tan Melih Şendil hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

TFF'DEN DE TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),kadınların spordaki yeriyle ilgili yaptığı ayrımcı yorumlardan dolayı sunucu Melih Şendil'i kınadı.

TFF'den yapılan açıklamada, beIN Sports kanalında dün gece yayınlanan "Maç Sonu" programında sunucu Melih Şendil'in, "futbolda kadınların olmaması" gerektiğine dair sporda ayrımcılık içeren asla tasvip edilemez ifadelerde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kadın Milli Takımları ve liglerinde forma giyen kadın futbolcularımız ile daima gurur duyan, kadın futboluna teşvik eden, her platformda kadınlara destek veren Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Melih Şendil'i kabul edilemez, sporun ruhu ve değerleriyle bağdaşmayan sözlerinden dolayı kınıyoruz. Ayrıca sunucusunu kınayan ve böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi aldığını açıklayan Süper Lig ve 1. Lig yayıncımız Digiturk'e teşekkürlerimizi sunarız."

ÖZÜR DİLEDİ

Melih Şendil, tepkilerin ardından özür mesajı yayımlarken şu ifadeleri kullandı: "Cinsiyet ayrımcılığına her zaman katı bir şekilde karşı çıkan beIN SPORTS ailesinin yanı sıra, başta tüm kadınlardan ve izleyicilerimizden dün akşamki "Maç Sonu " programında yaptığım niyetimi aşan yorumlar nedeniyle kırgın olan saygın halkımızdan özür dilerim."