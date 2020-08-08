UEFA Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından heyecan geri dönerken gündeme maçlar değil, beIN SPORTS spikeri Melih Şendil'in cinsiyetçi sözleri damga vurdu! Şendil, Manchester City - Real Madrid maçının ardından İspanyol ekibinin giydiği pembe renkteki formalar üzerine kadınları ötekileştirdi!

Maçın ardından gerçekleştirilen programda yorumlar yapan Şendil, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki, kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı" ifadelerini kullandı. Hızını alamayan Şendil, "Basketbol da bence erkek oyunu. Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım ama... Topa tutabilirler ama önemli değil. Alışığız" dedi.

Ardından programın diğer yorumcusu İlker Yağcıoğlu'na "Başkan olsam pembe renkte forma yaptırmam" soru soran Melih Şendil, Yağcıoğlu'yla birlikte sorunun ardından kahkahalara boğuldu!

— Mustafa Ozdemir (@ozdemirmusta) August 7, 2020

Şendil'in bu yorumları sosyal medyada tepki topladı.

İLK MAÇ 1954'TE

Melih Şendil, futbolu ataerkil yorumuyla 'tekeline' almak istiyor olabilir ancak işin gerçeği öyle değil. Türkiye'de kadın futbolu tarihi, Şendil'in doğumundan 18 yıl öncesine yani 1954'e uzanıyor. 4 Temmuz 1954 tarihinde "İzmir Kadınlar Futbol Takımı" ile "İstanbul Kadınlar Futbol Takımı", Mithatpaşa Stadı'nda karşı karşıya gelerek bir dönemi başlatmıştır. Beşiktaş, son yıllarda kadın futboluna yatırım yaparken siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Didem Karagenç, Habertürk'ün sorularını yanıtlamış ve kadın sporcuların çektiği zorlukları birinci ağızdan aktarmıştı.

"TAŞTAN KALE YAPTIĞIMIZ DÖNEMDE ÇİM SAHADA ANTRENMAN YAPIYORLAR"

Futbola meraklı hemen hemen her kadın gibi sokakta oynarken tepki çeken Karagenç, 11 yaşına kadar kulüp bulamadığı için futbola geç yaşta başladığını belirtmişti. Diğer ülkelerle kıyaslama yapan Karagenç, "4 yaşında altyapılarda erkeklerle beraber futbol oynamaya başlamışlar. 13 yaşına kadar, ayrıma kadar beraber oynadıktan sonra takımları ayrılmış ve o şekilde maç yapıp kendilerini geliştirmeye başlamışlar. Bizim taş koyarak kale yaptığımız dönemde onlar çim sahada oynamışlar" ifadelerini kullanmıştı.

REKOR VODAFONE PARK'TA KIRILDI

Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken bu mücadelede rekor kırılmış,Türkiye'de oynanan en kalabalık kadın futbol maçı olarak da tarihe geçmişti. İki takımın mücadelesi için 41 binin üzerinde bilet satıldığı, tribünlerde ise 33 bin taraftarın yer aldığı açıklanmıştı.



BASKETBOLDA AVRUPA İKİNCİLİĞİ!

Erkek futbolu ve basketbolu kadar ilgi görmese de Türkiye, kadın basketbolunda da Avrupa'da söz sahibi ülkelerden biri. 2005 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ilk kez katılan ay-yıldızlılar, bu tarihten sonra hiç ara vermeden tüm şampiyonalara vize almayı başarmış, 2011'de ise Avrupa ikincisi olmuştur. 2012'de Londra Olimpiyatları'na tarihinde ilk kez katılan A Milliler, İngiltere'den beşincilikle dönerken 2013 Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya alarak birçok kişinin göğsünü kabartmıştır.