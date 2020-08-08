Dün akşam Real Madrid ile Manchester City arasından oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yayıncı kuruluş olan beIN Sports'da kadınlara yönelik cinsiyetçi açıklamalarda bulunan Melih Şendil, sosyal medyada büyük bir tepki topladı.

Şendil yaptığı konuşmada; "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" ifadelerini kullanırken,

"Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız" diyen Şendil, "Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" diye sözlerine devam etti.

MELİH ŞENDİL KİMDİR?

2019 yılı itibariyle Bein Sports ekranlarında maç spikerliği yapan Melih Şendil, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni okurken mesleğe başlangıç yaptı. Şendil, üniversiteden hocası olan 17-18 yıllık TRT spikeri olan Rıfat Araz’ın tavsiyesi üzerine mesleğe başladığını ifade ediyor…

Üniversite 3. sınıftayken TRT’nin spor spikerliği için sınav açtığını ifade eden Melih Şendil, hocasının da onayını olarak başvuru yaptığını ve sınavı kazandığını belirtiyor. Şendil, 1992 yılından bu yana mesleğini sürdürüyor.