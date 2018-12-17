Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yorumladı

ERMAN TOROĞLU: Eski hakem tipleri, maçı iyi idare eder görünürlerdi ama öyle yerlerde, yan toplarda faul düdüğü çalarlardı ki o toplar gelir gol olurdu. Golden önce Lens'in rakibiyle girdiği pozisyonda eğer faul verilecekse Lens'in aleyhine verilir.
Ama hakem uyanık! Beşiktaş'ın lehine verdi. Eee duran top, Beşiktaş yükleniyor, bir yan top, gol... Ne oldu? Hakem maçı iyi idare etti. Hadi canım sen de… Millete yedirirsiniz ama hala daha tam cesaretle maç yönetemiyorsunuz..
ALİ ECE: Trabzon’un iyi oyununun gole dönmesini daha önce direk engellemişti, 45’te Quaresma, Medel ve Karius rakibe yardımcı oldular! Tabii Sosa da asistinde maestroluk dersi verdi. 2. yarıya doğru oyuncu değişiklikleriyle başlayan Beşiktaş’ta takım arkadaşları Dorukhan’a eşlik etmeye başladı.
45-70 arası Beşiktaş’ın topa sahip olma oranı yüzde 71’e kadar yükseldi. Beşiktaş son 10 dakikada da çok savaşınca Trabzon’un kadro derinliği yetersizliğinden faydalanıp puanı kurtardı.
CEM DİZDAR: İkinci devre Beşiktaş golü yedikten sonra her şey oldu. Goller, VAR ve iptal, tempo... Uzatmada üçe iki pozisyonda Batuhan, Rodellega’ya topu geçiremedi ve o top dönüp Beşiktaş golü oldu! Futbol işte... Neresinden bakarsanız bakın hangi takımı tutarsanız tutun, bunca yıl o kadar paranın ‘kırpık yıldız’lara çarçur edildiği ülkede umuda umut katan bir maçtı.
ŞANSAN BÜYÜKA: 71. dakikada topla oynama yüzdesi 71-29 Beşiktaş’taydı. Açık konuşalım, Beşiktaş son dakikada beraberlik golünü bulmasa ve sahadan yenik ayrılsa, mücadelesine yazık olurdu. Beşiktaş ile Trabzonspor birer puan mı kazandı, ikişer puan mı kaybetti, tartışılabilir.
Üzülenler, sevinenler olabilir... Hepsi tartışılabilir. Tartışılmayacak tek şey var: O da futbolseverlerin son dönemlerin en zevkli, en keyifli, en hızlı ve en gollü maçını seyretmiş olması... Bu da bize yeter... Zevkli, heyecanlı, tempolu bir maç izledik. Dorukhan’a hayran kaldım. Böyle devam edebilirse artık yaşlanan ve vedaya hazırlanan Atiba’nın yerine “Yerli Atiba” olarak bu göreve soyunabilir.
FATİH DOĞAN: Nwakaeme'nin erken golüne rağmen Beşiktaş'ın, sahanın en iyisi Dorukhan'ın önderliğinde beklenen karakteri ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta Güven'in iyi niyetine rağmen golcü yokluğunun net hissedildiği bir 97 dakika yaşadık.
Kaleci Uğurcan, yaptığı kurtarışlarla maçın adamlığına soyundu. Kendi evinde Trabzon'la berabere kalmak Beşiktaş ve Şenol Güneş'e ağır olsa da iki takım da alkışlanacak bir oyun ortaya koydu.
OKTAY DERELİOĞLU: Trabzonspor'un iki farklı öne geçmesinin ardından maçın kopması beklenirken, Beşiktaş pes etmedi ve geri döndü. İkinci yarıda Trabzon'u sahasına hapseden Kartal farkı önce bire indirdi. Ardından ise Dorukhan'ın bulduğu gol VAR'a takıldı.
Maçın son bölümünde topu tamamen Beşiktaş'a bırakan Trabzon, beraberlik golü için adeta davetiye çıkardı. Kartal da duraklamalarda Mustafa Pektemek ile eşitliği buldu ve 1 puanı aldı. Beşiktaş dün ikinci yarıdaki oyunu ile galibiyeti daha fazla hak eden taraf oldu.
DENİZ ÇOBAN: Maçın son saniyelerinde Mustafa Pektemek topu koluyla düzeltti, sorasında ise Toure, Vida’nın baldırına vurdu. Öncesinde el olduğu için Meler penaltı düdüğünü çalmadı ancak bu durum Vida’ya yapılan kontrolsüz hareketin cezalandırılmasına engel değildi. Toure sarı kart görmeliydi.
HAMİ MANDIRALI: Dün akşamki derbi maçla ilgili dikkat çeken bir şey de hakem verdiği 7 dakikalık uzatmaydı. Bu 7 dakika nerede ve nasıl geçti anlatılması gerek. Bordo- Mavililer adına üzücü olan nokta duraklamalarda yenilen golle 3 puanı kaçmasıydı.
Ancak her şeye rağmen futbolda da şöyle de bir klişe vardır; "Büyük maçları kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin" bu da ayrı bir bakış açısı..
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