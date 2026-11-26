Haftanın açılış karşılaşmalarında SMS Grup Sarıyer, İstanbulspor'u konuk ederken Eminevim Ümraniyespor ise Manisa FK'yi ağırlayacak. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Muğlaspor-Mardin 1969 (Muğla Atatürk)

REKLAM

29 Kasım Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Antalya)

16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)