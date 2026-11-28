Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra" 10. kez doğaseverler ve sporcuların katılımıyla Kazdağları'nda başladı.

Çanakkale ile Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan ve Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin başlangıcı, Kazdağları eteğindeki Yeşilyurt köyünden yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ile Çanakkale Valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği yarışta, İda Ultra 105K, Hades 66K, Zeus 44K, Poseidon 30K ve Afrodit 15K parkurları koşuldu.

Antik dönemde "İda Dağı" adıyla anılan Kazdağları'ndaki rotalarda koşulan ve Aeneas Kültür Yolu'nun özel izinli bölümlerini de içeren parkurda, sporun yanı sıra bölgenin kültürel, tarihi ve tarımsal dokusu deneyimlendi.

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AASK SPORCUSU HASAN HÜSEYİN KUL, 40-49 YAŞ KATEGORİSİNDE 1'İNCİ OLDU

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da İda Ultra Trail yarışına katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ile AASK Atletizm Branş Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, 732 sporcunun katıldığı 15 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Hasan Hüseyin Kul, 1 saat 18 dakika 15 saniyelik derecesiyle genel klasmanda 4'üncü, 40-49 yaş kategorisinde 1'inci oldu.

Yusuf Özhan ise 1 saat 39 dakika 18 saniyelik derecesiyle genel klasmanda 52'nci, 40-49 yaş kategorisinde 9'uncu olarak yarışı tamamladı.

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Yarışlarda, Afrodit 15K kategorisinde erkeklerde Kamerunlu Nicephore Nick Bisseley, kadınlarda Yaren Yıldız birinciliği elde etti.

Poseidon 30K kategorisinde ise erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Beyza Güzel birinci oldu.

AASK sporcusu Hasan Hüseyin Kul, yaptığı açıklamada, AA çalışanlarının spora yönelmesi ve egzersiz yapması amacıyla kulüp olarak koşu yarışlarına katıldıklarını söyledi.

Kar Spor İda Ultra yarışına geçen yıl da katıldıklarını hatırlatan Hasan Hüseyin Kul, şöyle konuştu:

"Bu yılki yarışı 1 saat 18 dakikalık bir sürede bitirdim. Genel kategoride 4'üncü, 40-49 yaş kategorisinde 1'inci oldum. Çok mutluyum, AASK çatısı altında bu başarıyı elde etmek beni daha da mutlu etti. Çok güzel bir ortamda koştuk. Yeşilyurt köyünden başlayarak orman yollarından, zeytin bahçelerinden geçtik ve Adatepe köyüne vardık. Bize bu desteği sağlayan AASK Başkanı Serdar Karagöz başta olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

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Organizasyonda yarın 8,5 kilometre yarışı koşulacak.