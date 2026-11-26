Arnavutköy'de polislerin 20 dakika kovaladığı araçtan AK-47 çıktı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Yunus polisleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda AK-47 marka uzun namlulu silah ve kar maskeleri ele geçirildi. Yakalanan şüphe... Daha Fazla Göster İSTANBUL (İHA) - İstanbul Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Yunus polisleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda AK-47 marka uzun namlulu silah ve kar maskeleri ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin, geçtiğimiz günlerde trafik tartışmasının ardından evinin 3 kez kurşunlandığını söyleyerek gündeme gelen M.A. olduğu öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevinde bulunan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, şüphelendikleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başlaması üzerine polis aracı yaklaşık 20 dakika kovaladı. Kovalamaca esnasında meydana gelen kazalar nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Yunus polislerinin takibiyle 3 şüpheli yakalandı Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri kaçan aracın yakalanması için çalışma yürüttü. İlçe içerisinde sürdürülen takip sonucunda Yunus polisleri, şüphelilerin bulunduğu aracı Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durdurmayı başardı. Araç içerisindeki M.A., A.O.E. ve F.A. isimli 3 şüpheli yakalandı. Araçtan AK-47 ve kar maskeleri çıktı Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramalarda uzun namlulu silah ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin silahlı bir eylem hazırlığında oldukları değerlendirilirken, polis ekiplerinin müdahalesiyle muhtemel bir silahlı saldırının önüne geçildi. Şüphelilerin ne amaçla hareket ettiklerinin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor. "6-7 araç vardı" Kovalamaca sırasında mahalledeki araçların zarar gördüğünü anlatan mahalle sakini İsmail Can, "Çok talihsiz bir olay oldu. Polisler birilerini kovalıyordu galiba. Bizim mahalleye girdiler. Gördüğünüz gibi araçlara hasar verdiler. Ondan sonra şu araca vurdular. Altı, yedi araç vardı. Nereden kaçtıklarını bilmiyorum. Başka yerlerden bizim mahalleye girdiler" dedi. "Silah seslerini duyduk, burada yakaladılar" Olay sırasında silah sesleri duyduğunu söyleyen mahalle sakini Osman Özkurt ise, "Polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk biz. Nereden kovaladıklarını bilmiyorum. Şuradaki bir araçta hasar vardı, bir de şu araca hasar verdiler. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde evinin kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti Öte yandan yakalanan şüphelilerden 21 yaşındaki M.A.'nın, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yaşanan silahlı saldırılarla gündeme geldiği öğrenildi. M.A., trafikte bir kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinin aynı gece 3 kez kurşunlandığını, ailesinin ölüm tehlikesi atlattığını ve köpeğinin yaralandığını söylemişti. Yaşadığı olayın ardından can güvenliğinden endişe ettiğini belirten M.A., saldırganların yakalanması için yetkililerden yardım istemişti. M.A.'nın evine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ile son yaşanan olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı. Yakalanan 3 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA) Daha Az Göster