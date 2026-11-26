NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Suns karşısında 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle sezonun 3. "triple-double"ını yaptı.

Milli basketbolcu, takımdaki 15. "triple-double"ını yaparak Hakeem Olajuwon'u geride bıraktı ve Rockets tarihinde en çok "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinci basamağa yükseldi.

Suns'ta ise Devin Booker, attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

DURANT, NBA TARİHİNDE 33 BİN SAYIYA ULAŞAN 5. OYUNCU

Rockets'ta Kevin Durant, Suns karşısında attığı 20 sayıyla NBA tarihinde 33 bin sayıya ulaşan 5. oyuncu oldu.

Durant, ikinci çeyreğin bitimine 46.3 saniye kala attığı üçlükle LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ve Kobe Bryant'ın da yer aldığı 33 bin sayı barajını aşan isimler arasına girdi.