Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin galibi 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 23'te Güray Vural, 30'da penaltıdan Pedrinho ve 81. dakikada Ahmet Sagat attı.

Bu sonuçla beraber 4 maç sonra galibiyete ulaşan Antalyaspor, haftayı 23 puanla tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti iki maça çıkan Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Muğlaspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Van Spor FK'yı ağırlayacak.