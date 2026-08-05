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        Antoine Sekongo: Samsunspor’da olmak benim için büyük bir gurur

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni transferi Antoine Sekongo, kırmızı-beyazlı kulübe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek "Samsunspor'da olmak benim için büyük bir gurur" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Samsunspor'da olmak benim için büyük bir gurur"

        Samsunspor’un yeni transferi Antoine Sekongo, kırmızı-beyazlı kulübe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Kulübün kendisine gösterdiği ilginin transfer kararında etkili olduğunu ifade eden Sekongo, "Burada, Samsun’da olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve herkes beni gerçekten istediklerini hissettirdi. Bugün burada olmak benim için büyük bir gurur" diye konuştu.

        Amissos Group bünyesindeki USL Dunkerque’den Samsunspor’a transfer olan ilk futbolcu olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını kaydeden genç oyuncu, "Bu projenin ilk futbolcusu olmaktan büyük gurur duyuyorum. Umarım benden sonra da birçok oyuncu bu yolu takip eder" ifadelerini kullandı.

        Oyun tarzı hakkında da bilgi veren Sekongo, takımın başarısını ön planda tuttuğunu belirterek, "Yüksek tempoda oynamayı seven, teknik özelliklerini takım adına kullanan, mücadeleden vazgeçmeyen bir futbolcuyum. Hücumda asist ve gollerle katkı vermeyi, savunmada da görevimi en iyi şekilde yapmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

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        Transfer öncesinde Samsunspor hakkında olumlu bilgiler aldığını aktaran Sekongo, kulüpte tanıdığı isimlerin kararında etkili olduğunu söyledi. Jaurs Assoumou ve USL Dunkerque Başkanı Jasper Yıldırım ile görüşmeler yaptığını anlatan genç futbolcu, Samsunspor’un hedefleri olan köklü bir kulüp olduğunu kaydetti.

        Samsun’un futbolcular için uygun bir şehir olduğunu vurgulayan Sekongo, "Samsun sakin, yaşamak için güzel bir şehir. Futbolcuların sahaya ve gelişimlerine odaklanabilecekleri bir ortam sunuyor" açıklamasında bulundu.

        Taraftarlara da mesaj veren Antoine Sekongo, Samsunspor formasıyla mücadele edeceğini belirterek, "Buraya tüm kalbimle geldim. Sahada her zaman mücadele eden ve forması için savaşan bir oyuncu olacağım. Hep birlikte başarılı sezonlar yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

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