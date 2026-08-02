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        Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarına başladı!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Kralove'ya konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçı hazırlıkları!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.

        Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.

        Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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