Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarına başladı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Kralove'ya konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 15:07 Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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