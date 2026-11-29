İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Barcelona, Deportivo La Coruno ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi kazanan 5-1'lik skorla Barcelona oldu.

Barcelona, 2. dakikada Lamine Yamal'ın yerden vuruşuyla öne geçti. Deportivo, 9. dakikada eski Barcelona forveti Pierre-Emerick Aubameyang'la eşitliği sağladı. Pau Cubarsí'den topu kapan Gabonlu oyuncu, aşırtma vuruşla Joan García'yı geçti. Dört dakika sonra García, Bil Nsongo'nun şutunu çıkararak ev sahibinin öne geçmesini engelledi.

20. dakikada Anthony Gordon'un servisini gole çeviren Dani Olmo, Barcelona'yı yeniden öne geçirdi. Yamal'ın 27. dakikadaki şutu ise kaleci Leo Román'ın müdahalesinin ardından direkten döndü.

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RAPHINHA, İKİNCİ YARIDA DAMGA VURDU

50. dakikada Yamal'ın ortasını kafayla ağlara gönderen Raphinha, farkı ikiye çıkardı. Brezilyalı oyuncu, 83. dakikada ceza sahasında seken topu tamamlayarak skoru 4-1 yaptı. 90+1'de bir kez daha Yamal'ın pasıyla buluşan Raphinha, topu boş kaleye göndererek hat-trick'ini tamamladı.

RONALDINHO'YU 94'TE YAKALADI, RIAZOR'DA 97'YE ÇIKTI

Raphinha, Barcelona formasıyla resmî maçlardaki gol sayısında Ronaldinho'yu 3 Kasım'da Aston Villa'ya attığı iki golle 94'te yakalamıştı. Deportivo karşısındaki ilk golüyle Ronaldinho'yu geride bırakan Brezilyalı, hat-trick'le Barcelona'daki toplamını 97 gole çıkardı. Ronaldinho, Katalan ekibinde 207 resmî maçta 94 gol atmıştı.

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BARCELONA ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Barcelona, 39 puanla liderliğini sürdürürken ikinci sıradaki Atlético Madrid'le farkı 5'e, üçüncü sıradaki Real Madrid'le farkı 6'ya çıkardı. Deportivo ise 15 puanla 13. sırada kaldı.

BARCELONA, GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Real Madrid'e 2-1 kaybettikten sonra Alavés'i 6-1, Atlético Madrid'i 2-1 ve Villarreal'i 3-2 yenen Barcelona, Deportivo galibiyetiyle serisini dört maça çıkardı. Flick'in ekibi bu dört lig karşılaşmasında 15 gol attı.

DEPORTIVO'DAN SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Deportivo, son beş lig maçında yalnızca Osasuna'yı 2-1 mağlup etti. Espanyol'la 0-0 berabere kalan Galiçya ekibi, Atletico Madrid, Alaves ve Barcelona'ya yenildi. Son üç haftadan bir puan çıkaran Deportivo, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.