Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure'nin yeni takımı belli oldu. Malili hücum oyuncusu, İtalya Serie A ekiplerinden Parma'ya transfer oldu.

Parma Kulübü, bonservisi Atalanta'da bulunan 25 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Parma'nın, El Bilal Toure'nin kiralık transferi için Atalanta'ya 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

Anlaşmada ayrıca 10 milyon Euro'luk şartlara bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde Parma, Malili futbolcunun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında alabilecek.

Atalanta'nın ayrıca Toure'nin sonraki transferinden elde edilecek bedelin yüzde 15'ini alma hakkı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 GOL ATIP, 4 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş formasıyla geçiren El Bilal Toure, siyah-beyazlı ekipte 26 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı.