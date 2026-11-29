Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Bertuğ Yıldırım, 25'te Andreas Skov Olsen, 32. dakikada Onur Bulut, 69'da Umut Bozok ve 84. dakikada ise Edin Visca kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 38. dakikada Yusuf Barasi'den geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 4. galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.