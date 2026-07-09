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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe, Tarık Biberovic'e veda etti

        Fenerbahçe, Tarık Biberovic'e veda etti

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda, kariyerine NBA'de devam etme kararı alan milli basketbolcu Tarık Biberovic'le yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Biberovic'e veda etti

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kariyerine NBA'de devam etme kararı alan milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri haline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır." denildi.

        Tarık'ın Fenerbahçe'ye genç yaşta katıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'mize katılan Tarık burada yetişmiş, gelişmiş ve adını sarı mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Sporcumuz, çubuklu formamız altında kazandığı 1 Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır. Tarık Biberovic, sahaya yansıttığı mücadele, takımına duyduğu bağlılık ve örnek karakteriyle yalnızca kazandığı kupalarla değil, Fenerbahçe ailesinin gönlünde edindiği yerle de daima hatırlanacaktır. Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık. Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek." ifadeleri kullanıldı. ifadeleri kullanıldı.

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